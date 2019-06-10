Еще одна громкая петиция появилась на сайте президента: украинцы требуют уволить Кучму

На сайте президента Украины появилась петиция об увольнении второго украинского президента Леонида Кучмы из Трехсторонней контактной группы, который на переговорах в Минске занимается вопросом мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины. Документ был опубликован 8 июня.

Как отмечает автор петиции Максим Воронин, Леонид Кучма является одним из заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе. В частности, такие показания давал исполнитель преступления генерал Алексей Пукач.

Обратите внимание! Луценко рассказал о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе

В то же время инициатор сбора подписей подчеркнул, что назначение Кучмы в состав Трехсторонней контактной группы привело к его неприкосновенности.

Что известно об убийстве Георгия Гонгадзе?Его зверски убили почти двадцать лет назад – в сентябре 2000 года. Тогда он поздно вечером ушел с работы и не вернулся. Уже в октябре обезглавленное тело журналиста обнаружили в Таращанском лесу под Киевом. Голову погибшего удалось найти только через 9 лет, а в 2016-м Георгия Гонгадзе наконец похоронили в Киеве. На церемонии прощания не было матери Георгия – Леся Гонгадзе умерла в ноябре 2013 года.



В конце января 2013 года за убийство журналиста к пожизненному заключению приговорили экс-генерала МВД Алексея Пукача, а трое его подчиненных также получили большие сроки. Впоследствии преступление, в котором признался Пукач, переквалифицировали с "заказного убийства" в "убийство по личным мотивам".



Георгий Гонгадзе был основателем "Украинской правды", которая стала одним из первых успешных интернет-изданий в Украине. Кроме того, он работал в газетах и ​​на телевидении, а также создавал документальные фильмы и занимался активизмом и политикой в ​​Украине и Грузии. Его трагическая смерть фактически запустила в Украине протестное движение "Украина без Кучмы".

На данный момент петицию подписали только 958 человек из 25 тысяч необходимых. Однако, сбор подписей завершится только через 91 день, то есть в начале сентября.



Петиция за увольнение Кучмы из ТКГ в Минске

Действующий украинский президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму главным переговорщиком от Украины в Минске 3 июня. С этого времени бывший гарант уже успел отличиться несколькими громкими заявлениями. В частности, политик выступил с инициативой об отмене экономической блокады временно оккупированных территорий Востока Украины. Также он также предложил провести аудит "национализированных" боевиками предприятий.

В то же время Кучма заявил о необходимости указать в новых договоренностях по "режиму тишины" на Донбассе норму "не стрелять в ответ". Кроме того, политик говорил о необходимости ввести запрет на обстрел гражданских объектов – школ и детских садов.

Заметим, Леонид Кучма представлял Украину в Трехсторонний контактной группе также и во время президентства Петра Порошенко. Однако в конце сентября 2018 года объявил, что уходит с этой должности. Начал он работать на переговорах в Минске в феврале 2015 года.

Кто такой Леонид Кучма?Это второй украинский президент (время в должности: 19 июля 1994 года – 23 января 2005 года). Кроме того, в 1992-93 годах он возглавлял правительство. Родился политик 9 августа 1938 года в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области. Является почетным гражданином Днепра.



Время президентства Кучмы можно отмечать как положительными, так и отрицательными моментами. Украинцы вспоминают его каденцию по-разному: и как эпоху стабильности, и как нестабильный период, и как время благосостояния, и как время общей бедности.



Среди позитива отметим, что в 2002 году Украина объявила о намерениях добиться ассоциированного членства в ЕС. Кроме того, Кучма своим указом ввел в действие решение СНБО об интеграции Украины в евроатлантические структуры. Еще один хороший момент – то, что Кучма не дал России признать остров Тузла в Крыму косой и соответственно ее территорией.



Среди негатива – дело об исчезновении и затем убийство журналиста Георгия Гонгадзе, а также авиакатастрофа 4 октября 2001 года, когда украинская ракета над Черным морем сбила самолет Ту-154 российской авиакомпании "Сибирь", летевший из Тель-Авива в Новосибирск.

Что следует помнить о Леониде Кучме: смотрите видео 24 канала