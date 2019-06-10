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      Ще одна гучна петиція з’явилася на сайті президента: українці вимагають звільнити Кучму

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      Леонід Кучма
      Леонід Кучма / Getty Images

      На сайті президента України з’явилася петиція про звільнення другого українського очільника Леоніда Кучми з Тристоронньої контактної групи, що на переговорах у Мінську займається питанням мирного врегулювання ситуації на Сході України. Документ було опубліковано 8 червня.

      Як наголошує автор петиції Максим Воронін, Леонід Кучма є одним із замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Зокрема, такі свідчення давав виконавець злочину генерал Олексій Пукач.

      Зверніть увагу! Луценко розповів про роль Кучми у справі про вбивство Гонгадзе

      Водночас ініціатор збору підписів підкреслив, що призначення Кучми до складу Тристоронньої контактної групи призвело до його недоторканності.

      Що відомо про вбивство Георгія Гонгадзе? Його по-звірячому вбили майже двадцять років тому – у вересні 2000 року. Тоді він пізно увечері пішов з роботи та не повернувся. Вже у жовтні обезголовлене тіло журналіста виявили у Таращанському лісі, що під Києвом. Голову загиблого вдалося знайти аж через 9 років, а у 2016-му Георгія Гонгадзе нарешті поховали у Києві. На церемонії прощання не було матері Георгія – Леся Гонгадзе померла у листопаді 2013 року.

      Наприкінці січня 2013 року за убивство журналіста до довічного ув'язнення засудили екс-генерала МВС Олексія Пукача, також троє його підлеглих отримали великі терміни. Згодом злочин, у якому зізнався Пукач, перекваліфікували із "вбивство на замовлення" на "вбивство з особистих мотивів".

      Георгій Гонгадзе є засновником "Української правди", яка стала одним з перших успішних інтернет-видань в Україні. Крім того, він працював у газетах і на телебаченні, а також створював документальні фільми та займався активізмом і політикою в Україні та Грузії. Його трагічна смерть фактично запустила в Україні протестний рух "Україна без Кучми".

      Наразі петицію підписали лише 958 осіб з 25 тисяч необхідних. Однак, збір підписів завершиться аж через 91 день, тобто на початку вересня.

      петиція, Кучма, Тристороння контактна група, Мінськ, переговори
      Петиція за звільнення Кучми з ТКГ у Міньску 

      Чинний український президент Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму головним перемовником від України у Мінську 3 червня. З цього часу колишній гарант уже встиг відзначитися кількома гучними заявами. Зокрема, політик виступив з ініціативою щодо скасування економічної блокади тимчасово окупованих територій Сходу України. Також він також запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств.

      Водночас Кучма заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Крім того, політик говорив про необхідність запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків.

      Зауважимо, Леонід Кучма також представляв Україну у Тристоронній контактній групі також і за президентства Петра Порошенка. Однак наприкінці вересня 2018 року оголосив, що йде з цієї посади. Почав він працювати на переговорах у Мінську в лютому 2015 року.

      Хто такий Леонід Кучма? Це другий український президент (час на посаді: 19 липня 1994 рік – 23 січня 2005 рік). Крім того, у 1992-93 роках він очолював уряд. Народився політик 9 серпня 1938 року в селі Чайкине Новгород-Сіверського району на Чернігівщині. Є почесним громадянином Дніпра.

      За час президенства Кучми можна відзначати як позитивні, так і негативні моменти. Українці згадують його каденцію по-різному: і як епоху стабільності, і як нестабільний період, і як добу добробуту, і як час загальної бідності.

      Серед позитиву відзначимо, що у 2002 році Україна оголосила про наміри домогтися асоційованого членства в ЄС. Крім того, Кучма своїм указом ввів у дію рішення РНБО про інтеграцію України до євроатлантичних структур. Ще один хороший момент – те, що Кучма не дав Росії визнати острів Тузла у Криму косою та відповідно її територією.

      Серед негативів вирізняються справа про зникнення та потім вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, а також авіакатастрофа 4 жовтня 2001 року, коли українська ракета над Чорним морем збила літак Ту-154 російської авіакомпанії "Сибір", що летів з Тель-Авіва до Новосибірська.

      Що варто пам'ятати про Леоніда Кучму: дивіться відео 24 каналу 

       

      які ще петиції з'являлися на сайті президента україни: 

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      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Мінські домовленості Леонід Кучма
      Джерело: 24 канал
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