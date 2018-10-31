Если не антибиотики: Супрун рассказала, чем лечить простуду

Антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и прием витаминов не являются эффективными в лечении простуды.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"Чем тогда лечиться, если не антибиотиками? Важно, чтобы лекарства содержали действенное вещество, которое преодолевает возбудители болезни. В случае с гриппом или простудой их немного", – отметила она.

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Антибиотики назначают только тогда, когда простуда или грипп вызваны или осложнены бактериальной инфекцией.

Чем лечиться во время простуды? При наличии определенных симптомов врачи выписывают противовирусные препараты (осельтамивир или занамивир).

А лучший способ помочь организму — облегчить симптомы и предотвратить осложнения:

1. Оставайтесь дома – поспите, лежите, отдыхайте и набирайтесь сил.

2. При температуре 38,5 и выше-примите жаропонижающие препараты, содержащие действующее вещество парацетамол или ибупрофен.

3. Пейте достаточно жидкости, в которую можно добавлять малину.

4. Питайтесь полезно. Рекомендуется пить куриный бульон, есть овощи и фрукты.

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5. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку – это поможет легче переносить грипп и простуду.

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