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      Если не антибиотики: Супрун рассказала, чем лечить простуду

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      Чем лечиться во время простуды
      Чем лечиться во время простуды / volyn24.com

      Антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и прием витаминов не являются эффективными в лечении простуды.

      Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

      "Чем тогда лечиться, если не антибиотиками? Важно, чтобы лекарства содержали действенное вещество, которое преодолевает возбудители болезни. В случае с гриппом или простудой их немного", – отметила она.

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      Антибиотики назначают только тогда, когда простуда или грипп вызваны или осложнены бактериальной инфекцией.

      Чем лечиться во время простуды? При наличии определенных симптомов врачи выписывают противовирусные препараты (осельтамивир или занамивир).

      А лучший способ помочь организму — облегчить симптомы и предотвратить осложнения:

      1. Оставайтесь дома – поспите, лежите, отдыхайте и набирайтесь сил.

      via GIPHY

      2. При температуре 38,5 и выше-примите жаропонижающие препараты, содержащие действующее вещество парацетамол или ибупрофен.

      3. Пейте достаточно жидкости, в которую можно добавлять малину.

      4. Питайтесь полезно. Рекомендуется пить куриный бульон, есть овощи и фрукты.

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      5. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку – это поможет легче переносить грипп и простуду.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Здоровье Лечение Грипп в Украине Советы Лекарства
      Источник: 24 Канал
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