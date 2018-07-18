Если отец умрет, ты будешь виновата: сестра Меган Маркл в очередной раз оскорбила герцогиню

53-летняя сводная сестра герцогини Сассекской Меган Маркл Саманта снова "набросилась" на жену принца Гарри с оскорблениями.

Об этом Саманта написала на своей странице в Twitter, что из-за поведения Меган Маркл умирает их отец Томас. Об этом пишет издание Daily Mail.

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"Если наш отец умрет, это ты виновата, Мэг", – отметила Саманта Маркл.

Кроме того, женщина вспомнила о последнем светском выходе Меган Маркл в Лондоне.

Рада, что у тебя так много времени, чтобы похвастаться тем, что отдала дань уважения другим, игнорируя собственного отца! Как насчет того, чтобы отдать дань уважения своему собственному отцу?!

– подчеркнула сводная сестра с намеком об игнорировании Меган отца.

Интересно, что Саманта Маркл сейчас пишет книгу о том, как она живет в тени герцогини Сассекской и называет Меган "черствой женщиной". Она отмечает, что Меган стала такой с тех пор, как стала встречаться с принцем Гарри.

Напомним, Томас Маркл не впервые попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла.