Сепаратизм на Закарпатье – только в пределах погрешности, он инспирирован россией, – аналитик

На Закарпатье нет центробежных настроений и сепаратизма среди этнических общин. Любые соответствующие акции могут быть инициированы только из-за границы.

россия пытается использовать этническую неоднородность на Закарпатье в своих геополитических целях. Об этом 24 каналу рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

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Эксперт отметил, что тема венгерского сепаратизма или любых центробежных процессов на Закарпатье не стоит на повестке дня, даже несмотря на российскую агрессию.

"В то же время надо быть начеку, что именно россия будет пытаться провоцировать на Закарпатье какие-то сепаратистские движения венгров или русинов, или межэтнические противостояния", – считает специалист.

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По его словам, в регионе в 2020 году провели два исследования относительно сепаратистских настроений, в том числе среди украинских венгров. Они также касались изучения уровня межэтнического напряжения.

Это все в пределах погрешности. Инспирация возможна была из россии. История помнит случаи в 2018 году, когда это продолжалось три недели. Дважды поджигали венгерский культурный центр в Ужгороде. Следствие и польский суд доказали, что это организовали российские спецслужбы, при посредничестве немецкого журналиста, и воплощено это польскими праворадикалами,

– объяснил Тужанский.

Он резюмировал, что такие прецеденты Украине нужно предупреждать и делать невозможными в будущем.

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Позиция Венгрии по поводу российской агрессии: что известно

Венгрия официально заявляла, что не собирается давать оружие Украине. Мол, это для того, чтобы россияне не обстреливали Закарпатье.

По мнению немецкого политолога Андреаса Умланда, это всего лишь отговорки. На самом деле, Виктор Орбан делает это ради энергоносителей и определенных инвестиций.

Именно Венгрия является противником ужесточения санкций Евросоюза против россии. В предыдущие 6 пакетов санкций Будапешт ставил свои условия к карательным ограничениям Брюсселя.

2 мая Алексей Данилов заявил, что Венгрия заранее знала планы путина начать полномасштабную войну в Украине. Он сказал, что страна якобы намеревалась забрать часть территорий себе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Папой Римским Франциском и рассказал, когда россияне планируют завершить войну. Согласно информации, которую рассказал Понтифик, россияне вроде бы планируют закончить войну до 9 мая 2022 года.

Венгрия продолжает гнуть пророссийскую линию, пренебрегая европейскими ценностями. Теперь там заявили, что наложат вето на любые предложения ЕС по эмбарго на российские энергоносители.

В Еврокомиссии запущена процедура, предусматривающая ограничение финансирования Венгрии из бюджета ЕС. Причиной этому стала коррупция в стране.

Пророссийский Виктор Орбан подверг сомнению зверства российской армии в Буче. Он требовал, чтобы Украина предоставила доказательства, что трупы гражданских на улицах не являются постановкой.

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