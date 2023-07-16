Есть продвижение: в ВСУ заявили об успехах на Бердянском направлении
Украинские военные продолжают деоккупировать территорию от российских захватчиков. Да, наши военные продвинулись на одном из участков Бердянского направления фронта.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он также отметил, что там продолжаются тяжелые бои, передает 24 Канал.
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Какие успехи в наступлении имеют Вооруженные Силы
Шершень подчеркнул, что на Юге нашего государства Силы обороны ведут успешное контрнаступательное движение по освобождению своей территории. В частности, наши военные оттеснили врага на значительное расстояние.
На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот в Бердянском направлении есть продвижение в глубину обороны противника вдоль определенной линии фронта на один километр,
– сказал он.
Несмотря на это, россияне продолжают накрывать наших защитников шквальным огнем. По словам спикера Таврического направления, только за один день оккупанты совершили 570 обстрелов населенных пунктов, граничащих с линией фронта. В то же время украинские войска уничтожили 43 россиянина, еще 93 получили ранения.
В заключение Шершень отметил, что Украина "теряет лучших из лучших". Однако он подчеркнул, что без этого не обходится никакое наступление, ведь у всех "от солдат до генерала" есть стремление деоккупировать украинские земли на Юге.
Что происходит с украинским контрнаступлением
- Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович 14 июля рассказал, что ВСУ готовится к наступлению на Херсонском направлении. Так, наши военные ведут разведку и уничтожают оккупантов в тылах.
- Об успехах контрнаступательных действий сил обороны говорят и в эстонской разведке. Так, в ведомстве подчеркнули, что Украина близка к успеху в своей деоккупации территорий.
- Показали, как наступают наши военные на Запорожском направлении в МВД нашего государства. Там отметили, что украинцы делают титаническую работу по освобождению территории и выбиванию оттуда врага.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что последнюю неделю ВСУ имели успешные наступательные операции. В частности, все они осуществлялись именно на суше.