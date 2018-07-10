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Ева Лонгория показала фигуру впервые после родов: фото

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / Фото из Instagram

Известная актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория продемонстрировала свою фигуру после родов, которые состоялись в июне.

43-летняя Лонгория снялась в первой фотосессии после беременности. Об этом знаменитость рассказала на своей странице Instagram и показала кадр с бэкстейджа.

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На снимке Ева изображена в боди и полупрозрачном халате, заметно также, что актриса почти вернулась в свою форму и имеет роскошный вид.

"Первая фотосессия после беременности! Врать не буду, это было трудно. Пытаюсь кормить грудью и работать по графику Сантьяго. Не могла себе даже представить лучшего фотографа, в объективе которого я могла оказаться! Спасибо, что фотосессия была такой же веселой, как и всегда! Не могу дождаться, когда вы увидите фотографии! " – подписала фото Ева.

 

Как известно, Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новоиспеченная мама с мужем Хосе Антонио Бастоном назвали сына именем Сантьяго Энрике.

Теги: LifeStyle Кино Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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