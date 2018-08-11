Ева Лонгория после родов продемонстрировала фигуру: фото

Папарацци поймали знаменитую киноактрису Еву Лонгорию на прогулке с ее первенцем, которого звезда родила 19 июня.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Заметим, что впервые в свет Ева Лонгория смогла выйти в свет лишь через полтора месяца после беременности на премьеру фильма "Собачьи дни" в Лос-Анджелесе. Актриса выглядела потрясающе в мини и туфлях на каблуках.

После чего Ева рассказала в интервью телеканала ITV о своем материнстве.

По словам Лонгории, она в день премьеры впервые накрасилась и сделала прическу после родов, а ее маленький сын явно недоумевал, "куда делась его мама и кто эта женщина".

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить, поэтому с нетерпением ожидала роды.