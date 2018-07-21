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Ева Лонгория призналась в трудностях материнства и показала трогательное фото с малышом

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / GettyImages

Голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория сейчас окунулась в материнство. Сейчас счастливая мамочка воспитывает одномесячного сына Энрике Сантьяго. Кроме того, 43-летняя Ева откровенно рассказывает своим поклонникам, какие трудности ей приходится преодолевать.

Лонгория опубликовала фото с месячных сыном на своей странице в Instagram.

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На снимке актриса нежно прижимает к себе своего сына. Вместе с этим признается, что у нее нет никаких сил сделать прическу на голове и приходится довольствоваться удобным небрежным пучком.

Вместе с этим, Ева Лонгория выглядит естественно и с легким макияжем. Пользователи социальных сетей в очередной раз отметили, что актрисе очень идут веснушки на лице.

Счастливая мамочка также обратилась к своей приятельнице, модели и телеведущей Крисси Тейген, которая накануне родила второго ребенка.

Ева Лонгория забавно переспросила Крисси, или у нее такая же прическа для кормления малыша.

єва лонгорія

Ева Лонгория с сыном / Instagram

Напомним, что Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить, поэтому с нетерпением ожидала роды.

Теги: Кино LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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