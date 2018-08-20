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Ева Лонгория в пикантном наряде устроила вечеринку возле бассейна: фото

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / фото из соцсетей

Голливудская актриса Ева Лонгория продолжает наслаждаться материнством. Звезда устроила вечеринку у бассейна, куда пригласила близких друзей.

Как известно, 19 июня Ева Лонгория впервые стала мамой. В Лос-Анджелесе звезда родила сына, которого назвала Сантьяго Энрике. Теперь актриса, мечтавшая о ребенке, наслаждается материнством.

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Кроме того, что она отдает все время новорожденному малышу, Ева Лонгория устраивает небольшие праздники. Так, по случаю 2 месяцев со дня рождения Сантьяго Энрико звезда пригласила самых близких друзей на импровизированную вечеринку. Актриса решила провести праздник на дворе поместья, где она живет со своим мужем Хосе Антонио Бастоном.

Развлечения на вечеринке Евы Лонгории

Гости пришли в обыденных вещах и пообедали у бассейна. Как призналась сама Ева Лонгория, это был своеобразный тимбилдинг. На праздник пришли актеры сериала "Гранд Отель", продюсером которого является новоиспеченная голливудская мама. Звезда сделала фото с коллегами, счастливо улыбаясь в камеру.

Готовлю барбекю специально для моей семьи из сериала "Гранд Отель",
– отметила Ева Лонгория.

Звезды сериала "Гранд Отель" на вечеринке Евы Лонгории

Стоит отметить, что на мероприятие актриса одела довольно пикантное платье, в котором засветила пышное декольте. При этом звезда держала на руках сына, что трогательно выглядело на фото.

 

Теги: LifeStyle отдых Голливуд Кино Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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