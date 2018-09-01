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Ева Лонгория взяла двухмесячного сына на съемочную площадку: фото

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / GettyImages

Голливудская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория вышла из декрета и возвращается к активной социальной жизни. Однако вместе с новорожденным сыном.

Так, Ева Лонгория посетила съемочную площадку сериала "Гранд-отель" в Лос-Анджелесе. Известно, что Лонгория является исполнительным продюсером проекта, который будет выходить на канале ABC.

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На съемочную площадку счастливая мама взяла и своего первенца. Об этом звезда рассказала поклонникам в социальных сетях на своей странице в Instagram.

"Посмотрите, кто приехал на съемочную площадку", – прокомментировала снимок с сыном Ева Лонгория.

єва лонгорія з сином
Ева Лонгория с сыном / Instagram

Єва Лонгорія / Instagram
Ева Лонгория  / Instagram

Єва Лонгорія / Instagram
Ева Лонгория / Instagram

Єва Лонгорія / Instagram
Ева Лонгория / Instagram

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика от мужа Хосе Антонио Бастона 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Во время своей первой беременности звезда часто участвовала в фотосессиях, а на последних неделях ожидания первенца она признавалась, что ей становилось все тяжелее ходить, поэтому с нетерпением ожидала родов.

Теги: LifeStyle Кино Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Ева Лонгория
Источник: 24 Канал
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