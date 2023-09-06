Война забрала у родителей уже второго сына: на фронте погиб нацгвардеец из Одесщины
На фронте погиб военный из Одесской области Евгений Бончев. Его не стало во время выполнения боевой задачи.
Евгений Бончев погиб 29 августа этого года. Он проходил службу в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.
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Что известно о погибшем воине
Евгений – уроженец села Надеждовка. После школы он окончил Измаильский государственный педагогический институт.
С начала полномасштабного вторжения Евгений присоединился к рядам ВСУ. Мужчина получил воинское звание младшего сержанта.
Погибший Евгений Бончев / фото из соцсетей
Евгений погиб в бою с оккупантами / фото из соцсетей
Отмечается, что это уже вторая потеря в семье Бончевых. В феврале семья похоронила младшего сына Игоря – он погиб на войне.
Евгений со своим братом, также погибшим на войне / фото из соцсетей
Болезненные потери Украины на фронте
- Под Клищиевкой погиб боец из Харьковщины Александр Таран. У защитника остался маленький сын. Бойцу было всего 35 лет.
- В боях за Украину погиб Василий Симора – воин из Тернопольщины. Он был командиром разведотделения. Герою было 44 года. Он – родом из Кременецкой области.
- Напомним, что недавно российские захватчики в очередной раз атаковали Сумщину. В результате вражеского обстрела погиб капитан полиции Руслан Фараонов. У него остались 2 дочери.