Был безгранично добрым и храбрым: после тяжелого ранения на фронте скончался воин Евгений Савельев

К сожалению, на войне погиб украинский военный и волонтер Евгений Савельев с позывным "Добрый". Он получил тяжелое ранение на фронте 28 августа.

Евгений Савельев скончался 7 сентября. Прощание с военным состоится 8 сентября в храме Святого Духа в Киеве. Его похоронят на Байковом кладбище.

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Что известно о погибшем бойце

Как рассказала волонтер Анна Демиденко, Евгений в начале полномасштабного вторжения вместе со всей своей семьей присоединился к организации "Женское Ветеранское Движение".

Безгранично добрый, ответственный и храбрый человек. Он со всей прекрасной дружеской семьей с начала полномасштабного вторжения присоединился к штабу "Женского Ветеранского Движения" и непрерывно помогал, возил, грузил, поддерживал и никогда не боялся ездить в самые опасные места. Как и не побоялся пойти на войну, чтобы защищать и свою семью, и всех нас,

– отметила волонтер.

Известно, что у погибшего воина осталась жена Виктория и двое детей.

Евгений умер от тяжелого ранения на фронте / фото из соцсетей

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