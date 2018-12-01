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      Евро-2020: особенности жеребьевки, квалификации и проведения турнира

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      Евро-2020
      Евро-2020

      В воскресенье, 2 декабря, состоится жеребьевка квалификации Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Своих соперников узнает и сборная Украины. Об особенностях жеребьевки, квалификации и самом Евро-2020 – в материале сайта 24 канала.

      Евро-2020: особенности проведения

      Чемпионат Европы 2020 года будет особенным. На этот раз в УЕФА решили отказаться от страны-хозяйки турнира. Поэтому Евро-2020 пройдет не на Западе, а в городах. Таких городов было выбрано 12: Лондон (стадион "Уэмбли"), Баку ( "Олимпийский"), Мюнхен (Арена Мюнхен), Рим (Олимпико), Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), Амстердам (Йохан Кройфф Арена), Бильбао ( Сан-Мамес), Бухарест (Арена Национале), Будапешт (Ференц Пушкаш), Копенгаген (Паркен), Дублин (Дублин Арена), Глазго (Хэмпден Парк).

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      Стоит отметить, что в этот раз не будет сделано исключение для команд-хозяев. Поэтому в отборе будут участвовать все 12 стран, принимающих Евро-2020. Однако в одну группу попадут не более двух команд 12 ассоциаций-хозяек, чтобы иметь равные шансы на выход в турнир с первого или второго места. Если сборная страны-хозяйки должна попасть в группу, где уже есть две такие команды, то она автоматически переходит в следующую возможную по алфавиту

      Жеребьевка

      Жеребьевка состоится в Дублине в воскресенье, 2 декабря в 12:00 по центральноевропейскому времени (13:00 по киевскому времени). Именно здесь 55 стран-участниц узнают имена своих соперников. Все эти команды будут разбиты на 10 групп по 5 или 6 команд. Онлайн жеребьевка состоится на сайте 24 канала.

      Всего будет семь корзин. В корзине "Лига наций" только четыре команды – победители групп А Лиги наций – Швейцария, Португалия, Нидерланды и Англия. В первой корзине – шесть первых в рейтинге команд: Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша. Одна из этих сборных достанется Украине.

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      Сборная Украины попала во вторую корзину. Поэтому "сине-желтые" точно не сыграют с Германией, Исландией, Боснией и Герцеговиной, Данией, Швецией, Россией, Австрией, Уэльсом и Чехией.

      Вероятные соперники Украины

      Из первой корзины (или корзины "Лиги наций") Украина может получить одну из топ-сборных, которые названы выше. Что касается остальных соперников, то это по одной из команд из корзин 3-6.

      Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.
      Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.
      Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова.
      Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

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      Календарь матчей квалификации

      Квалификационный этап состоится в течение 2019-го года: по два игровых дня в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. В результате отбора станут известны 20 участников финальной стадии – по два победителя 10-ти групп.

      21-23 марта – первый игровой тур
      24-26 марта – второй игровой тур
      7-8 июня – третий игровой тур
      10-11 июня – четвертый игровой тур
      5-7 сентября – пятый игровой тур
      8-10 сентября – шестой игровой тур
      10-12 октября – седьмой игровой тур
      13-15 октября – восьмой игровой тур
      14-16 ноября – девятый игровой тур
      17-19 ноября – десятый игровой тур

      Когда именно и где будет играть Украина, станет известно уже после жеребьевки. Здесь важно отметить, многое будет зависеть от того, в какую группу попадет сборная Украины – с пятью или шестью командами.

      Читайте также: Лига наций 2020: с какими топ-сборными и когда будет играть Украина

      Лига наций: преимущества для Украины

      Еще четыре команды определятся в стыковых матчах Лиги наций в марте 2020 года. Среди которых есть и Украина, если она до сих пор не гарантирует себе место на Евро-2020 благодаря квалификации. Соперниками "сине-желтых" будет Швеция, Босния и Герцеговина и Дания. При этом первый полуфинальный поединок украинцы проведут на своем поле. Если Украина уже пробьется на Евро-2020 через квалификацию этого турнира, ее место в плей-офф займет следующая по рейтингу команда в этом дивизионе.

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      Евро-2020: когда и как

      Всего в турнире примут участие 24 команды. Матч-открытие состоится на стадионе "Олимпико" в Риме 12 июня 2020. После этого каждый день по 24 июня будет проводиться от двух до четырех матчей группового турнира. 25 и 26 июня – дни отдыха, после чего с 27 июня – матчи плей-офф турнира (1 и 2, 5 и 6, а также 9, 10 и 11 июля матчей не будет). Финал примет лондонский стадион "Уэмбли" 12 июля. Здесь сыграют и полуфинальные матчи 7 и 8 июля.

      Остальные матчи Евро-2020 пройдут в следующих городах:

      Группа A: Рим и Баку
      Группа B: Санкт-Петербург и Копенгаген
      Группа C: Амстердам и Бухарест
      Группа D: Лондон и Глазго
      Группа Е: Бильбао и Дублин
      Группа F: Мюнхен и Будапешт

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Евро-2020
      Источник: 24 Канал
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