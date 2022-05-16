Еврокомиссия даст вывод о заявке Украины в ЕС 8 или 15 июня, – журналист

Европейская комиссия представит свое заключение по заявке на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии уже через месяц. Это произойдет 8 или 15 июня.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк в соцсети.

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По его словам, страны-члены ЕС считают, что статус "потенциального кандидата" для Украины более вероятен и приемлем.

"Это помещает Украину в одну "корзину" с Боснией и Косово", - написал он.

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Босния и Герцеговина и Косово ранее подали заявку на вступление в ЕС и считаются потенциальными кандидатами. Кроме того, после начала полномасштабного российского вторжения вслед за Украиной заявку на членство в ЕС подали также Грузия и Молдова.