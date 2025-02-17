Европа способна обеспечить себе безопасность без США и НАТО, но при одном условии

Резкие высказывания представителей команды Дональда Трампа заставили Европу опомниться и вспомнить об угрозе со стороны России. В частности, ЕС срочно разрабатывает новый пакет военной помощи Украине, а президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренный саммит на фоне последних событий.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий сказал 24 Каналу, как европейские страны могут обеспечить себе мир, несмотря на то, что ее оборонно-промышленный комплекс крайне слаб.

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"Без Украины им будет очень сложно"

Как отметил политический эксперт, в идеале европейские страны вместе с Украиной должны создать свой военно-оборонный союз. В таком случае страны Европейского Союза и вне НАТО будут чувствовать себя в безопасности.

Кстати, Украина, Польша и Великобритания уже работали над его созданием, но пока безрезультатно. Украинская власть уже даже подавала определенные документальные подтверждения и карты, где должны быть размещены иностранные войска, чтобы обезопасить ту или иную зону.

Это не так сложно сделать, хотя есть определенные препятствия относительно бюрократических принципов, например, между НАТО и гипотетическим будущим союзом. В частности, как они будут взаимодействовать, тратить средства. Ведь Трамп требует, чтобы государства-члены НАТО поднимали свой военно-оборонный бюджет до 5% от ВВП,

– сказал Городницкий.

По его словам, сейчас военно-оборонный комплекс Украины едва ли не один из самых мощных в мире. Украинская армия уже на 10 шагов впереди армии наших партнеров. Поэтому инвестиции в Вооруженные Силы и экономические гарантии обеспечат европейским странам будущую гарантию безопасности.

Европейцы потихоньку просыпаются, ведь понимают, что без Украины им будет очень сложно,

– добавил политический эксперт.

Итак, сейчас Украина может воспользоваться моментом и страхом Европы перед тем, что США могут их оставить. Украина может предложить Европе защиту, но за нее придется заплатить.

Очевидно, что европейцев изрядно озадачили заявления и действия Дональда Трампа и его команды. В частности, Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Саудовской Аравии на фоне встречи американской и российской делегаций. Кроме того, позвонил Трампу перед экстренным саммитом в Париже.