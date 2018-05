Евровидение 2018: сможет ли Александр Рыбак победить с песней "That's How You Write A Song"

Норвегию на песенном конкурсе Евровидение-2018 представляет Александр Рыбак с песней "That's How You Write A Song". По результатам второго полуфинала, певец прошел в финал и имеет все шансы уже второй раз победить на конкурсе.

Александр Рыбак на Евровидении 2018

Александр Рыбак известен своей победой на Евровидении в 2009 году. Тогда артист набрал рекордное количество баллов. В этом году Рыбак снова попытал счастья и получил право представлять Норвегию на Евровидении 2018.

В этом году Александр Рыбак исполнит песню "That's How You Write A Song". Песня рассказывает о вере в себя и свои силы. В номере Рыбак использует современные технологии: играет на различных музыкальных инструментах, созданных с помощью виртуальной реальности.

"Если у тебя есть минутка, запиши свою идею, это может создать чудо", – поет Рыбак. Яркий и насыщенный номер артиста-скрипача дополнили быстрыми танцами и бэк-вокалом.

Несмотря на то, что идея повторного участия в Евровидении показалась некоторым фанам певца не лучшей, за несколько дней до старта второго полуфинала Рыбак выбился в лидеры букмекерских рейтингов. Артисту прочат 2 место в финале.

И похоже у Рыбака есть все шансы! Ведь по результатам второго полуфинала он попал в финал и его номер мы еще раз увидим 12 мая.

Евровидение 2018: Норвегия – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (смотрите видео выступления)

Текст песни Александра Рыбака "That's How You Write A Song"

If you got a minute

Get down your idea

It might do wonders

Maybe disappear

Who knows? Just get it down

And nothing can go wrong

Go find your rhythm

That's how you write a song

Enjoy the small things

With time they will get big

Gotta find your mission

A mission to pursue

You know you got a talent

Whatever it may be

So work your magic

And sing along with me

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

That's how you write a song

Sing shoobie doobie dat dat (shoobie doobie dat dat)

Shaba daba hey (shaba daba hey)

Say all day long (all day long)

And that's how you write a song

I say skoobiedoobiedobuppa (skoobiedoobiedobuppa)

Boogie boogie woogie (boogie boogie woogie)

Say all day long (all day long)

See that's how you write a song

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

That's how you write a song

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

That's how you write a song

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

That's how you write a song

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

That's how you write a song

Step one: believe in it

And sing it all day long

Step two: just roll with it

And that's how you write a song

See that's how you write a song

And that's how you write a song