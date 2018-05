Финал Евровидения 2018: видео выступлений всех участников

Финал Евровидения 2018 стартовал 12 мая в Лиссабоне (Португалия) в 22:00. Всего в финале свои номера показали 26 стран-участниц, среди них – и Украина.

8 и 10 мая в Лиссабоне состоялись полуфиналы Евровидения-2018. В целом 42 страны приняли участие в песенном конкурсе. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри, в финал прошло 20 конкурсантов. Согласно правилам Евровидения-2018, за победу также поборются представители Португалии и стран-основательниц конкурса – Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии.

Сейчас все страны-участницы показали свои номера, теперь 40 минут – будет длиться голосование. Имя победителя Евровидения узнаем уже совсем скоро! По последним прогнозам букмекеров, победу может одержать певица Элени Фурейра с Кипра.

Все исполнители пытались поразить европейского зрителя пением и своими номерами, чтобы суметь за несколько минут запомниться всем. Посмотрите на яркие видео выступлений в финале каждого из участников.

Евровидение 2018 финал: Украина – MELOVIN – "Under the Ladder" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал Испания – Amaia y Alfred – "Tu Canción" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Словения – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (Смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Литва – Ieva Zasimauskaitė – "When We're Old" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Австрия – Cesár Sampson – "Nobody But You" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Эстония – Elina Nechayeva – "La Forza" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Норвегия – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал Португалия – Cláudia Pascoal – O Jardim (смотрите видео выступления):

Во время выступления представительницы Великобритании в финале произошел неприятный инцидент. На сцену выбежал неизвестный мужчина, который выхватил микрофон у певицы и что-то прокричал. За ним на сцену выбежали представители охраны и вывели мужчину со сцены. По условиям конкурса, певица должна была выступить еще раз – в конце финала.

Однако участницы отказалась повторить свой номер. Ведь по ее словам, ее полностью устраивает ее выступление, а значит дополнительно она не будет петь. На официальном YooTube-канале Евровидения 2018 появилось смонтированное видео певицы.

Евровидение 2018 финал: Великобритания – SuRie – Storm (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Сербия – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал Германия – Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Албания – Eugent Bushpepa – "Mall" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Франция – Madame Monsieur – "Mercy" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Чехия – Mikolas Josef – "Lie to Me" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал Дания – Rasmussen – "Higher Ground" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Австралия – Jessica Mauboy – "We Got Love" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал Финляндия – Saara Aalto – "Monsters" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал Болгария – EQUINOX – "Bones" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Молдова – DoReDos – "My Lucky Day" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал Швеция – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Венгрия – AWS – "Viszlát nyár" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Нидерланды – Waylon – "Outlaw in 'Em" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал Ирландия – Ryan O'Shaughnessy – "Together" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал: Кипр – Eleni Foureira – "Fuego" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 финал Италия – Ermal Meta e Fabrizio Moro – "Non Mi Avete Fatto Niente" (смотрите видео выступления):