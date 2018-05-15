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Евровидение 2018: конкурсантка Великобритании SuRie впервые прокомментировала нападение

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Евровидение-2018: нападение на SuRie
Евровидение-2018: нападение на SuRie / Фото из свободных источников

Финал Евровидения 2018 прошел 12 мая, а информация о шоу до сих пор идет во всех мировых СМИ. Самой популярной темой является нападение на участницу конкурса от Великобритании SuRie, у которой посреди выступления неизвестный забрал микрофон. Впервые певица прокомментировала неприятный инцидент.

Несмотря на яркие номера Евровидение 2018 не обошлось без неприятного конфуза. Во время выступления британки SuRie на сцену выбежал неизвестный. Мужчина выхватил у конкурсантки микрофон и прокричал "нацисты из британских медиа, мы требуем свободу". За считанные секунды охрана Евровидение 2018 выпроводила нападающего со сцены. По официальной информации, мужчину задержали правоохранители.

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По правилам конкурса, певица имела право представить свой номер еще раз, однако SuRie отказалась это делать. До сих пор певица не комментировала инцидента. Однако журналистам телеканала ITV удалось узнать, что чувствовала вокалистка во время нападения.

SuRie утверждает, что она не ожидала нападения, поэтому страха даже не успела почувствовать. Все произошло за считанные секунды, поэтому певица сначала не поняла, что происходит. 

Он вдруг появился рядом со мной, охрана следовала за ним так же быстро, как он подошел ко мне. Он держал микрофон в руках всего несколько секунд, но музыка все еще шла, бэк-вокалисты пели, зрители танцевали,
– вспоминает SuRie.


Певица SuRie во время интервью

Сразу после нападения звезда с отчаянием подняла руки, а затем продолжила выступление.

Я увидела микрофон на полу и подумала: "Это мое, я закончу, я закончу свою песню"
– рассказала артистка.

В голосе SuRie ощущался трем, что слышно на видео, смонтированном организаторами Евровидения 2018. Представители конкурса удалили само нападение на певицу, заменив кадры на запись с репетиции.

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Евровидение 2018: Великобритания – SuRie – Storm (смотрите видео выступления):

 

Кроме этого, певица заявила, что нападающий ранил ее. После инцидента на теле SuRie появилось несколько синяков. Пользователи сети зафиксировали факт нападения, на котором видно, как мужчина схватил за руку певицу и выдернул микрофон.

 

Допис, поширений EuroAlb (@euro_alb)

 

Напомним, что по результатам голосования, Великобритания заняла 24 место. Победителем конкурса стала Нетта Барзилай из Израиля.

Теги: LifeStyle Великобритания Музыка Евровидение Евровидение 2018
Источник: 24 Канал
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