Евровидение 2018: видео выступлений всех участников первого полуфинала

Первый полуфинал Евровидения-2018, состоялся во вторник, 8 мая, в 22:00 в прямом эфире. В первом полуфинале выступили 19 стран-конкурсантов, 10 из них – попадут в финал.

Путевку в финал со своими песнями и номерами попытались завоевать представители таких стран: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр. Другая десятка финалистов определится по итогам второго полуфинала.



Все исполнители пытались поразить европейского зрителя пением и своим номером, чтобы суметь за несколько минут запомниться всем. Предлагаем посмотреть видео выступлений каждого из участников.

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Aisel (Азербайджан) – "X My Heart":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Ari Ólafsson (Исландия) – "Our Choice":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Eugent Bushpepa (Албания) – "Mall":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Sennek (Бельгия) – "A Matter Of Time":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Mikolas Josef (Чехия) – "Lie to Me":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Ieva Zasimauskaitė (Литва) – "When We’re Old":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Netta Barzilai (Израиль) – "TOY":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео ALEKSEEV (Белорусь) – "FOREVER":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Elina Nechayeva (Эстония) – "La Forza":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео EQUINOX (Болгария) – "Bones":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Eye Cue (БЮР Македония) – "Lost and Found":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Franka (Хорватия) – "Crazy":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Cesár Sampson (Австрия) – "Nobody But You":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Yianna Terzi (Греция) – "Oneiro Mou":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Saara Aalto (Финляндия) – "Monsters":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Sevak Khanagyan (Армения) – "Qami":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео ZiBBZ (Швейцария) – "Stones":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Ryan O’Shaughnessy (Ирландия) – "Together":

Евровидение 2018 первый полуфинал – смотрите видео Eleni Foureira (Кипр) – "Fuego":