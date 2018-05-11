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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Евровидение-2018: пользователи сети остро раскритиковали выступление Юлии Самойловой

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Юлия Самойлова на Евровидении-2018
Юлия Самойлова на Евровидении-2018

Скандальная участница от России Юлия Самойлова, которая еще в 2017 году пыталась принять участие в конкурсе, все-таки выступила на сцене в Лиссабоне. Однако вокалистке так и не удалось попасть в финал. Выступление Юлии Самойловой активно прокомментировали пользователи сети. Люди остро раскритиковали российскую певицу.

Как известно, Юлия Самойлова выступала под шестым номером во втором полуфинале, который состоялся 10 мая. Певица представила песню "I Will not Break". По итогам голосования, Юлия Самойлова не получила достаточного количества голосов от жюри и зрителей, потому покинула шоу в шаге от финала.

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Смотрите выступление Юлии Самойловой с песней I will not Break во втором полуфинале Евровидения-2018: видео

 

Пользователи сети гневно раскритиковали выступление Юлии Самойловой, отметив, что это было не просто поражение России на Евровидении-2018, а позор.

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Ужасный и номер, и песня, и вокал! Девушка уснула посреди номера на этом навозе! На "гору" это сооружение явно не тянет! Пора заканчивать России со своими "фриками"! Бэк-вокалисты и танцовщики выложились на 100%, но куча навоза подвела,
– написала пользователь сети.

Другие пользователи сети были не менее острые на слово. Люди обвиняли власть за политиканство на Евровидении и попытке давить на жалость, и не обошли вниманием и саму Юлию Самойлову, которая "стремилась осуществить свою мечту", но опозорила Россию.

Для чего выходить (на сцену, – ред.), Если бэк-вокал поет всю песню? Взгляните на бэк-вокал Украины, как нужно работать ... Они как фон, а не сольно перекрикивают MELOVIN'a!
– прокомментировала россиянка.

Однако нашлись и такие, кто встал на защиту Юлии Самойловой. Стоит отметить, что такую позицию мало кто принял, а один пользователь сети отметил, что все гневные отзывы присылали исключительно жители России.

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Напомним, что по итогам второго полуфинала в финале Евровидения-2018 выступят Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды. Участники этих стран посоревнуются с представителями Албании, Чехии, Литвы, Израиля, Эстонии, Болгарии, Австрии, Финляндии, Ирландии, Кипра. Кроме этого, за победу поборется Португалия, как прошлогодний победитель конкурса, и Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия как страны-основательницы конкурса.

Теги: Евровидение 2018 LifeStyle Евровидение Новости России Юлия Самойлова
Источник: 24 Канал
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