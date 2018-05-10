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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Евровидение 2018: яркие фото выступлений всех участников второго полуфинала

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Евровидение 2018: фото второго полуфинала
Евровидение 2018: фото второго полуфинала / 24 Канал

Второй полуфинал Евровидения-2018 в Лиссабоне состоялся в четверг, 10 мая, в 22:00 в прямом эфире. Во втором полуфинале выступили 18 конкурсантов, 10 из них – попадут в финал.

10 мая во втором полуфинале Евровидения 2018 свои номера показали 18 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдет десять исполнителей.

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Путевку в финал со своими песнями и номерами попытаются завоевать представители следующих стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

По прогнозам букмекеров, в десятке лучших второго полуфинала Евровидения 2018 окажутся Швеция, Норвегия, Австралия, Украина, Нидерланды, Молдова, Дания, Польша, Венгрия, Россия.

Все исполнители пытались поразить европейского зрителя пением и своими номерами, чтобы суметь за несколько минут запомниться всем. Предлагаем посмотреть на яркие фото выступлений каждого из участников.

Первый полуфинал Евровидения 2018: Alexander Rybak (Норвегия)
Первый полуфинал Евровидения 2018: Alexander Rybak (Норвегия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: The Humans (Румыния)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Sanja Ilić & Balkanika (Сербия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Jessika (Сан-Марино)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Rasmussen (Дания)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Julia Samoylova (Россия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: DoReDos (Молдова)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Waylon (Нидерланды)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Jessica Mauboy (Австралия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Iriao (Грузия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Gromee feat. Lukas Meijer (Польша)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Christabelle (Мальта)


Первый полуфинал Евровидения 2018: AWS (Венгрия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Laura Rizzotto (Латвия)


​Первый полуфинал Евровидения 2018: Benjamin Ingrosso (Швеция)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Vanja Radovanovic (Черногория)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Lea Sirk (Словения)


Первый полуфинал Евровидения 2018: MELOVIN (Украина)

Теги: Новости Украины Евровидение 2018 LifeStyle Новости культуры Музыка Евровидение MELOVIN
Источник: 24 Канал
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Новости за 10 мая
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