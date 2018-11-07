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      Евровидение 2019: 42 страны подтвердили участие в конкурсе

      62 Читати новину українською
      Евровидение 2019
      Евровидение 2019

      В международном песенном конкурсе "Евровидение 2019", полуфиналы которого состоятся 14 и 16 мая, а финал – 18 мая, подтвердили участие 42 страны.

      Об этом говорится на официальном микроблоге Евровидения в Twitter.

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      "В прошлом году Нетта позволила себе мечтать и выиграла конкурс в Лиссабоне. Мы в восторге от того, что в Тель-Авиве будут представлены 42 страны, и надеемся, что участники вдохновлены той же мечтой", – отметил исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

      Участие в конкурсе "Евровидение 2019" подтвердили 42 страны: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия Литва, Македония, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

      Отметим, что в полуфиналах конкурса будут соревноваться 36 стран: представители страны, которая проводит конкурс и страны-учредителей – Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании – попадут в финал автоматически.

      Напомним, в 2018 году международный песенный конкурс Евровидение-2018 прошел в португальском Лиссабоне. По итогам финала, победу одержала Нетта Барзилай из Израиля. Певец MELOVIN, представлявший Украину, занял 17 место.

      В августе стало известно, что, несмотря на ряд скандалов, в 2019 году Евровидение-2019 все же состоится в Израиле. Организаторы также назвали местом проведения не Иерусалим, как об этом отмечалось ранее, а Тель-Авив.

      Теги: LifeStyle Новости Израиля Евровидение
      Источник: 24 канал
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