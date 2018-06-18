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Евровидение 2019 могут провести не в Израиле: в СМИ назвали страну-претендента

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Евровидение 2019 в Израиле на грани срыва
Евровидение 2019 в Израиле на грани срыва

Популярное шоу Евровидение, которое недавно прогремело в португальском Лиссабоне, в 2019 году может удивить внезапной сменой в правилах. Израиль, который должен принимать конкурс, решил провести шоу в Иерусалиме. Чтобы не спровоцировать вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, организаторы могут изменить локацию и провести вокальные соревнования в другой стране.

Нетта Барзилайкоторая победила на песенном конкурсе Евровидение 2018, завоевала возможность для Израиля принимать гостей шоу со всей Европы в 2019 году. Однако такой шанс страна может потерять, ведь предложила провести вокальные соревнования в Иерусалиме, который является спорной территорией на Ближнем Востоке.

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После анонса бойкота израильское правительство все же решило не настаивать на месте проведения шоу. На рассмотрение комитета вынесли 4 города, среди которых – Иерусалим. Поэтому представители Европейского вещательного союза объявили, что могут выбрать другую страну, в которой проведут шоу. Об этом сообщает ESC Today.

Еще одним камнем преткновения было заявление министра культуры и спорта Израиля Мири Регев о полном согласовании с властями трансляции Евровидения 2019. Такое условие для организаторов стало неожиданностью.

Это необходимо потому, что власти Израиля финансирует конкурс,
– отметила Мири Регев.

В Европе остро обсуждают вопросы, связанные с песенным конкурсом. По информации СМИ, идут беседы о политизации шоу, что недопустимо для организаторов конкурса. В то же время экс-представитель Евровидение Ахралий Гольдфингер рассказал, что сейчас решается вопрос о переносе песенного соревнования в Австрию.

Теги: LifeStyle Музыка Новости Израиля Евровидение
Источник: 24 Канал
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