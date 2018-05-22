Евровидение-2019 перенесли на более позднюю дату

Международный песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле, состоится позже, чем обычно. Дату проведения в 2019 году перенесли на 21 и 23 мая, а финал состоится 25-го.

О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается, говорится в издании Lime.apostrophe.

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Вручение награды победительнице Натте Барзилай

64-й песенный конкурс пройдет в столице Израиля – Иерусалиме. Так сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако Европейский вещательный союз пока официально не назвал город, где состоится следующее Евровидение.



Отметим, что Иерусалим уже принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999-х году.

Напомним, по итогам финала Нетта Барзилай одержала победу на конкурсе в Лиссабоне с песней "Toy" на нынешнем Евровидении, которое состоялось в Лиссабоне.