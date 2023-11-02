F-16, которые появятся в следующем году, теперь менее полезны – Залужный о поставках оружия ВСУ

Валерий Залужный рассказал, что Запад позволил России перегруппироваться и наладить оборону после внезапного прорыва на севере Харьковской области и на юге Херсона в конце 2022 года.

Валерий Залужный объяснил журналистам, что это произошло из-за того, что Запад задерживал поставки ракетных комплексов дальнего действия и танков.

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Что сказал Залужный о передаче F-16 Украине

Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они поступили только в этом году. Аналогично, реактивные самолеты F-16, которые появятся в следующем году, теперь менее полезны,

– заявил Главнокомандующий ВСУ.

Он объяснил, что Россия усовершенствовала свою противовоздушную оборону. В частности, экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достигать пределов города Днепр.

Следует заметить, что Валерий Залужный рассказал, что Кремль может нарастить количество авиации до 8 дивизий. Одна дивизия в советском союзе состояла из трех полков, насчитывавших 98 самолетов (бомбардировщиков) или 124 самолета (истребители и штурмовики).

F-16 для Украины: коротко