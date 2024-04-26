"Сделаем все возможное": Бельгия ускоряет поставки F-16 Украине и назвала сроки

Власти Бельгии решили ускорить поставки своих истребителей F-16 для Украины. Теперь страна намерена сделать это до конца 2024 года.

Бельгия не планирует ждать формирования нового кабинета министров для предоставления Украине F-16. Соответствующее заявление сделали бельгийский премьер Александер Де Кроо и министр обороны Людвин Дедондер во время пресс-конференции.

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Шаг для обороны Украины

Премьер назвал решение Бельгии решение Бельгии "большим шагом для обороны Украины". Александер Де Кроо также напомнил, что Бельгия уже была участницей коалиции истребителей и обеспечивала ремонт поставленных самолетов и обучение украинских пилотов.

В Бельгии не назвали конкретных сроков, когда самолеты будут отправлены в Украину, но подчеркнули, что это произойдет как можно быстрее.

Мы сделаем все возможное, чтобы доставить самолеты до конца года. Я хочу четко заявить, что наша собственная безопасность не будет поставлена под угрозу,

– сказала министр обороны Людвин Дедондер.

Истребители F-16 для Украины: что известно

Министр обороны Соединенных Штатов сообщил, что Украина уже вскоре получит долгожданные истребители F-16. По его словам, первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и персоналом, который их обслуживает.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что его государство, вероятно, первым передаст Украине F-16. Он отметил, что летом 2024 года наше государство получит первые шесть западных истребителей.

Норвегия также присоединилась к "коалиции истребителей" и передаст Украине истребители с новейшим вооружением. Такие самолеты смогут бить за линией фронта. Министр иностранных дел Норвегии не ответил, сколько именно самолетов планируется передать Украине, однако отметил, что речь идет о "значительном количестве" истребителей.

В Греции решили обновить свой авиапарк истребителей. Афины закупают F-35, а старые воздушные суда планируют распродать. В частности, речь идет о 32 самолетах F-16. Профильные оборонные издания Греции пишут о том, что Украина может выкупить для себя F-16 или же получить их другим способом.