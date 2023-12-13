Получим важные козыри: как F-16 могут повлиять на ситуацию на фронте

В ближайшие месяцы Украина должна получить первые истребители F-16. Начало перевооружения на эти истребители и создание авиации западного типа в Украине – события колоссальной важности для ВСУ и Воздушных сил.

Такое мнение выразил 24 Каналу израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что небольшое количество F-16 Украина наверняка получит в начале весны 2024 года. Также к этому времени будут подготовлены пилоты.

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Важный инструмент

Большое значение имеет начало процесса. Появление небольшого количества не очень новых истребителей не принесет решающего успеха.

В то же время даже это небольшое количество F-16 станет важным инструментом, благодаря которому украинцы будут иметь те или иные возможности в самых разных сферах:

охота за крылатыми ракетами и "Шахедами" на территории Украины;

российской авиации будет сложнее и опаснее действовать и атаковать передний край;

если ВСУ получат противокорабельные системы, то могут создать дополнительные проблемы для российского флота и авиации над Черным морем;

ударные возможности против как российского ПВО, так и переднего края увеличатся.

Если бы Украине предоставили многочисленные военно-воздушные силы западного типа – не только X-самолеты (серия исследовательских программ США по самолетам, созданным по разным принципам полета – 24 Канал), но и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, более новые истребители и другие.

"Все это в большом количестве и с соответствующей численностью персонала в воздухе и на земле может принести решающий успех для ВСУ. Однако так вряд ли произойдет. Путь к такому виду военно-воздушных сил – длительный процесс", – подчеркнул Шарп.

Исторический процесс начался

Для этого нужно длительное время учить летчиков и персонал, значительная материальная часть, дополнительные политические решения.

Украинцы на первом этапе получат немного самолетов и только потом будет наращиваться их количество. Это важные козыри, но это и инструменты. Во многих случаях они позволят добиться определенных результатов, но это еще не будет успех.

"Однако исторический процесс начался, и постепенно украинские Воздушные силы будут крепнуть и приобретать новые возможности, и соответственно будут создавать большую и всестороннюю угрозу для противника", – подчеркнул Давид Шарп.

Что известно о поставках Украины F-16