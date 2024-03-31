Существенно повлияют на фронт: авиаэксперт сказал, какую важную миссию будут выполнять F-16
С прибытием в Украину многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 существенно повлияют на фронт. Однако они не станут "game changer", то есть настоящим прорывом.
Перед тем, как самолеты начнут работать над ВОТ, надо "подавить ПВО противника". Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, назвав важную миссию F-16.
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Использование какого оружия россиянами "сведет к нулю" появление F-16
По словам авиационного эксперта, чтобы F-16 смогли работать над временно оккупированными территориями, сначала нужно "погасить" вражеское ПВО, чтобы оно не могло "дышать".
Этого можно достичь средствами авиации, а также ракетами ATACMS и Storm Shadow. Они помогут обеспечить воздушное пространство для дальнейшей работы самолетов.
F-16 может перехватывать крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Но самая главная миссия – сдержать поток КАБов, которые по территории Украины сбрасывают российские Су-34 под прикрытием Ту-135.
С появлением F-16 эти операции у россиян будут достаточно такими рискованными и тяжелыми. Я не могу сказать, что ни один КАБ не упадет на нашу территорию, будут падать. Но это уже не будет "игра в Чапаева", а будет двусторонняя борьба и паритетное начало,
– отметил Константин Криволап.
В Украину вскоре прибудут F-16: последние новости
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что самолеты F-16 должны появиться в небе Украины уже летом 2024 года. По его словам, переход на истребители западного образца требует значительных усилий и изменений во многих аспектах: образовании, логистике, философии воздушного боя и других элементах.
- Оккупанты уже пытаются определить места дислокации этих самолетов, прибегая к дроновым и ракетным атакам на потенциальные аэродромы. Российский диктатор Владимир Путин решил оправдать удары тем, что F-16 якобы являются носителями ядерного оружия, а потому страна-агрессор будет на это соответственно реагировать.
- Министерство обороны Великобритании заявило, что десять пилотов уже прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку на F-16. А дальше эта группа из десяти украинских пилотов отправляется к продвинутой летной подготовке. Ею уже занимаются Военно-воздушные силы Франции. После этого наши летчики будут заниматься обучением непосредственно на западных истребителях F-16.