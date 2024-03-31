Существенно повлияют на фронт: авиаэксперт сказал, какую важную миссию будут выполнять F-16

С прибытием в Украину многоцелевые истребители четвертого поколения F-16 существенно повлияют на фронт. Однако они не станут "game changer", то есть настоящим прорывом.

Перед тем, как самолеты начнут работать над ВОТ, надо "подавить ПВО противника". Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, назвав важную миссию F-16.

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По словам авиационного эксперта, чтобы F-16 смогли работать над временно оккупированными территориями, сначала нужно "погасить" вражеское ПВО, чтобы оно не могло "дышать".

Этого можно достичь средствами авиации, а также ракетами ATACMS и Storm Shadow. Они помогут обеспечить воздушное пространство для дальнейшей работы самолетов.

F-16 может перехватывать крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Но самая главная миссия – сдержать поток КАБов, которые по территории Украины сбрасывают российские Су-34 под прикрытием Ту-135.

С появлением F-16 эти операции у россиян будут достаточно такими рискованными и тяжелыми. Я не могу сказать, что ни один КАБ не упадет на нашу территорию, будут падать. Но это уже не будет "игра в Чапаева", а будет двусторонняя борьба и паритетное начало,

– отметил Константин Криволап.

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