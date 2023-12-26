Подарок к Новому году: Пионтковский предположил, чем могут удивить ВСУ

Украина может получить первые истребители F-16 до Нового года. Возможно, защитники нанесут ими мощный удар по врагу в ближайшее время.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский сказал 24 Каналу, что нидерландские самолеты уже могут быть в Украине. Как известно, в декабре стартовала подготовка 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.

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"Не могут военно-политическое руководство и ВСУ не воспользоваться до Нового года демонстрацией какого-то очень серьезного удара по российским вооруженным силам с применением F-16", – считает Пионтковский.

По его словам, на складах европейских стран НАТО стоят 6 тысяч истребителей F-16. А при нынешнем уровне политической поддержки в США и Европе 200 самолетов в украинском небе – это не вопрос "через три месяца".

Какова была главная проблема

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что если даже Украина получит первые F-16 до конца года, она еще не сможет их использовать. Еще не готовы пилоты, которые проходят обучение, соответствующая инфраструктура и инженерно-авиационный состав.

Постепенно Украина получает от западных стран оружие и технику, о которой раньше даже не было речи. В частности, очень долго преодолевали политическое табу дальнобойные ракеты ATACMS.

Никогда не было вопроса в деньгах. Вопрос был в отсутствии политической воли,

– констатировал Пионтковский.

Возможно, вместе с F-16 Украина получит и ATACMS наибольшей дальности, а не только на 180 километров.

F-16 для Украины: основное