Подготовительная работа ведется, – политолог предположил, кто может предоставить Украине F-16

В вопросе предоставления Украине F-16 говорится больше о том, как быстро США могут передать странам, которые помогут ВСУ, истребители других модификаций. Скорее всего, процесс поставки самолетов ВСУ на финальной стадии согласования.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что позиция США по этому вопросу уже давно известна.

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"Они уже не раз говорили, если такое желание возникнет в определенных стран, то они, в принципе, ничего не будут иметь против", – подчеркнул политолог.

По его словам, летом будут проходить самые большие за всю историю НАТО воздушные учения. Они будут преимущественно на территории Германии, но там будут привлекаться и многие другие страны. Рейтерович предполагает, что, возможно, в контексте этих учений можно будет увидеть много новой и интересной информации.

"Например, посредством участия в этих учениях наших пилотов на самолетах, которые до учений будут еще не наши, а после учений могут изменить свою дислокацию и, соответственно, страну пребывания", – сказал он.

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Подготовка продолжается

По его мнению, ситуация с предоставлением Украине F-16 развивается достаточно неплохо.

"Мы видим, что есть принципиальная позиция нескольких европейских стран по подготовке пилотов и обслуживающего персонала. Ведь сейчас для получения самолетов это самое главное требование", – рассказал политолог.

Мол, не получится просто получить самолеты, а затем долгое время ждать, пока найдут пилотов.

Такой страной, которая конкретно предоставит нам те же самолеты, могут быть сами Нидерланды. Они не раз об этом уже говорили. И судя по тем заявлениям, которые время от времени выныривают, видно, что очень серьезная подготовительная работа в кулуарах ведется,

– предположил Игорь Рейтерович.

Он отметил, что, вероятнее всего, процесс передачи этих самолетов будет очень сильно отличаться от процесса передачи танков.

"Здесь, вероятнее всего, будет история о том, что эти самолеты сразу появятся в Украине. И, возможно, сразу на поле боя. По крайней мере, все сейчас идет к этому", – подчеркнул политолог.

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