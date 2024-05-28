F-16 вместо дорогих ракет: Черник оценил возможности самолетов в борьбе с "Шахедами"

The Wall Street Journal заявили, что Россия планирует производить 6 тысяч ударных беспилотников "Шахед" в год. Пока неизвестно, правда ли это, поскольку россияне из-за санкций сами ничего производить не могут. Однако, несмотря на то, что у них могут заработать эти мощности, самолеты F-16 смогут эффективно преодолеть проблему дронов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что для истребителей F-16 изготовлены едва ли не лучшие ракеты – AIM-9 Sidewinder, способны наносить поражение до 20 километров. Изготовили этих ракет более 200 000, и это – самая производительная ракета ближнего боя, которая уже способна сбивать более 260 целей включая беспилотные системы.

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Даже 3 – 4 истребителя F-16, поднятые в воздух во время атаки "Шахедами" по Украине, могут перекрыть атаку без использования дорогих ракет, установленных на наземных системах, которые ВСУ сейчас используют.

За один заход – минус 10 беспилотников

Петр Черник отметил, что есть еще один вид оружия – М61 А1 – высокоскоростная, роторная, шестиствольная 20-миллиметровая пушка, которая имеет более 500 снарядов боекомплекта, рассчитанных каждый на очередь по 10 снарядов.

"Компьютер сам вычисляет цель и выставляет точку прицеливания. Все автоматизировано, синхронизировано, пилоту только нужно нажать на гашетку – и эта пушка за один заход запросто может уничтожить не менее 10 беспилотников", – сказал военный эксперт.

Самостоятельного производства нет

Что касается запуска производства "Шахедов", которое россияне хотят увеличить до 6 тысяч в год, единственный вариант предотвратить это – запустить большим массированным роем украинские беспилотники, которые прилетят к заводам и начнут их уничтожать в таком количестве, чтобы они не успевали наращивать производство. Однако такого потенциала у Украины пока нет.

У нас есть блестящие результаты по нефтеперерабатывающей отрасли России: мы зацепили до 15% их заводов. Сейчас есть хорошие новости, что удалось ударить по серьезным радиолокационным станциям загоризонтного обнаружения ракетного нападения. Но этого пока что мало,

– подчеркнул Петр Черник.

По его мнению, россияне вряд ли выйдут на высокие показатели производства "Шахедов", ведь у них до сих пор нет линейки самостоятельного производства. Так, корпус к "Шахеду" они делают сами, могут склепать его из дюралюминия.

Однако насытить его, начиная от двухтактного двигателя и заканчивая микроэлектроникой, оккупанты не могут. Даже маркировка у них передернута с китайской.

Производственные мощности наращиваются год – полтора, и при нормальном технологическом укладе России такая несложная машина как "Шахед-136" могла бы уже производиться в таком количестве. Однако даже при самой массированной атаке этими беспилотниками в марте 2024 года они выпустили лишь чуть более 600 единиц,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Когда Украине передадут самолеты F-16