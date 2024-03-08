С самой бомбой бороться нереально: Черник назвал способ противодействия вражеским ФАБам

Издание Bild сообщает, что Россия могла выйти на массовое производство планирующей бомбы ФАБ-1500. Это – опасное оружие, но возможно найти варианты, как с этим бороться.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что согласно различным источникам Россия имеет огромные количества различных бомб у себя на складах. Речь идет о тысячах единиц.

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Оккупанты совершенствуют их, устанавливая туда модуль корректировки УПМК. Они позволяют сбрасывать такие бомбы с расстояния 40 – 70 километров. Хотя сомнительно, что ФАБ-1500 удастся запускать с расстояния 70 километров до зоны поражения из-за значительного веса.

Это – серьезное оружие. Его запускают с пилона самолета. И это делают со значительных высот – где-то до 10 километров. Бомба на высокой скорости по диагонали движется к зоне поражения,

– сказал Черник.

Как бороться против этих бомб

Как отметил Черник, бороться именно против бомб нереально. Но есть другой вариант, как сделать так, чтобы оккупантам стало невыгодно запускать такое оружие. Можно сбивать носители этих бомб.

С самой бомбой невозможно бороться. А вот сбивать носители – нет проблемы. Вот прошлый месяц. Сколько самолетов Су-34 упало? С этим прекрасно справились бы истребители F-16. В комплектации к ним идет ракета AIM-120 AMRAAM, которой можно наносить удары на расстояние до примерно 180 километров. Если вражеские самолеты будут подлетать на 40 километров к линии соприкосновения – то это реально,

– сказал Черник.

С появлением F-16 Украина в целом сможет уничтожать больше российских самолетов. Важно, чтобы Украине наконец-то передали эти истребители.

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