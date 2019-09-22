Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки

Не так давно письмо від руки було звичною справою. Згодом його замінили швидкі та зручні технології.

Проте в дечому люди можуть програти, якщо відмовляться від рукописного тексту, пише автор статей про здоров'я та науку Маркхам Гейд на Medium.

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Дослідження 1980-х років показали, що "письмотерапія", яка зазвичай включає щоденне записування своїх почуттів упродовж 15-30 хвилин, може покращити фізичне і психічне здоров'я. Зокрема, знизити стрес, зменшити симптоми депресії та навіть поліпшити імунну функцію.

А якщо людина писатиме від руки, а не набиратиме на клавіатурі текст, терапевтичний ефект буде більший.

Можливо, із сучаними людьми, які вже давно звилки користуватися комп'ютерами, це не подіє, але експерти вважають, що люди втрачають, коли цілком відмовляютсья від письма від руки.

Коли ми пишемо, у мозку активізовуються ті зв'язки і шляхи, які проходять або перетинаються зі шляхами, які керують емоціями,

– розповідає Вірджинія Бернінгер, почесна професорка освіти в Університеті Вашингтона.

Коли ми натискаємо на букву на клавіатурі, мозок виконує зовсім інше завдання та використовує інші зв'язки. Письмо від руки може поліпшити пам'ять людини. Дослідження 2017 року показало, що ділянки мозку, пов'язані з навчанням, активніші, коли люди виконують завдання від руки, а не на клавіатурі.

Автори цього дослідження говорять, що письмо може сприяти глибокому кодуванню нової інформації набагто краще, ніж друкування. Те, що письмо від руки є повільним процесом, може бути ще однією перевагою, принаймні в деяких випадках.

Дослідження 2014 року показало, що студенти, які робили записи від руки, показували кращі результати навчання та розуміння. Коли люди пишуть то мають більше часу, щоб придумати слово, яке найкраще підходить, що може сприяти кращому самовираженню.

Також існує припущення, що записи від руки можуть допомогти людям в певних ситуаціях встановити більш тісні зв'язки. Наприклад, лікар, який робить записи про симптоми пацієнта від руки, може налагодити краще взаєморозуміння з пацієнтами, ніж лікар, який набирає інформацію на комп'ютері.

Також дослідження показують, що вміння писати спершу друкованим, а потім курсивними літерами допомагає молодим людям розвивати навички критичного читання і мислення.

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