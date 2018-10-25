Фанаты «Марселя» и «Лацио» устроили массовую потасовку перед матчем Лиги Европы: видео

Накануне матча французского "Марселя" и итальянского "Лацио" в Лиге Европы в четверг, 25 октября, фанаты команд устроили массовую стычку.

По данным местных СМИ, участие в драке принимали 70-80 человек с каждой стороны.

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Данных о пострадавших пока нет.

Видео стычки фанатов "Марселя" и "Лацио"