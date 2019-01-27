Фанаты "Милана" горячо встретили Шевченко, клуб вручил ему памятную награду: видео

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч 21-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Наполи" на стадионе "Сан-Сиро". "Милан" вручил своей легенде памятную футболку клуба.

Шевченко, взяв в руки микрофон, обратился к болельщикам на "Сан-Сиро".

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"Вы навсегда в моем сердце! Вперед "Милан", вперед "Милан", – сказал Шевченко.

Болельщики ответили бурными овациями в адрес действующего наставника сборной Украины.

Матч завершился ничьей 0:0. Сейчас "Милан" в турнирной таблице на 4 месте, однако подвинуть "россонери" может римская "Рома".

Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2006 год. Украинец провел за клуб 227 матчей, в которых забил 127 голов. После этого Шевченко перешел в лондонский "Челси". Вместе с "Миланом" Шевченко дважды выходил в финал Лиги чемпионов. В сезоне 2002/2003 годов Шевченко забил решающий пенальти в матче с "Ювентусом" и выиграл Лигу чемпионов.

Зато в 2005 году форвард не реализовал одиннадцатиметровый против "Ливерпуля" и "Милан" проиграл финальный матч в Стамбуле. Также с "Миланом" Шевченко дважды выигрывал чемпионат Италии, Кубок Италии, Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА.