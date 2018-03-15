Фанаты нашли существенный киноляп в трейлере "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда"

Поклонники книг и фильмов о волшебнике Гарри Поттере нашли киноляп в трейлере нового фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда" – второй части "Фантастические звери и где их искать".

Как пишет The Independent, фанаты обнаружили, что в ролике министр магии и его подчиненные перемещаются в школу магии Хогвартс. Но автор поттерианы Джоан Роулинг не раз отмечала, что в Хогвартсе невозможно разъявиться почти никому. На это способен только директор школы Альбус Дамблдор.

Смотрите трейлер "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда":

Роулинг отметила, что такое ограничение имеет цель обезопасить учеников заведения от злых сил.

Авторы фильма пока никак не комментирует этот киноляп.

Напомним, трейлер второй части спин-оффа "Фантастические звери" вышел 13 марта. Премьера фильма запланирована на 15 ноября. Главные роли в ленте исполнили Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Джонни Депп.

Эдди Редмэйн и Джуд Лоу​