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      Федерация баскетбола Украины создала новый чемпионат по баскетболу 3х3

      3 Читати новину українською
      В Украине появится Суперлига по баскетболу 3х3
      В Украине появится Суперлига по баскетболу 3х3

      Федерация баскетбола Украины презентовала новый проект по баскетболу 3х3, который даст возможность всем топовым коллективам страны эффективно проводить зимний сезон и подходить к летним международным соревнованиям в максимальной готовности.

      Качественно новый подход к организации проектов по баскетболу 3х3 ФБУ представляет в формате Суперлиги.

      Читайте также: Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Украины

      Также Федерация баскетбола Украины приглашает всех на первый тур чемпионата, который состоится 11 декабря в Киеве. Место проведения – спорткомплекс "Меридиан" с 10:00 до 21:00.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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