Федерация баскетбола Украины создала новый чемпионат по баскетболу 3х3
Федерация баскетбола Украины презентовала новый проект по баскетболу 3х3, который даст возможность всем топовым коллективам страны эффективно проводить зимний сезон и подходить к летним международным соревнованиям в максимальной готовности.
Качественно новый подход к организации проектов по баскетболу 3х3 ФБУ представляет в формате Суперлиги.
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Также Федерация баскетбола Украины приглашает всех на первый тур чемпионата, который состоится 11 декабря в Киеве. Место проведения – спорткомплекс "Меридиан" с 10:00 до 21:00.
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Источник: 24 Канал
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