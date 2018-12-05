Федерация баскетбола Украины создала новый чемпионат по баскетболу 3х3

Федерация баскетбола Украины презентовала новый проект по баскетболу 3х3, который даст возможность всем топовым коллективам страны эффективно проводить зимний сезон и подходить к летним международным соревнованиям в максимальной готовности.

Качественно новый подход к организации проектов по баскетболу 3х3 ФБУ представляет в формате Суперлиги.

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Также Федерация баскетбола Украины приглашает всех на первый тур чемпионата, который состоится 11 декабря в Киеве. Место проведения – спорткомплекс "Меридиан" с 10:00 до 21:00.

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