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Федерер сенсационно вылетел в четвертьфинале US Open-2018

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Роджер Федерер
Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вылетел с US Open в 4-м раунде, уступив австралийцу Джону Миллману – 3:6, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3).

Теннисисты провели на корте 3 часа и 38 минут. За это время австралиец выполнил 8 подач навылет, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру и выиграл 3 гейма на приеме. В свою очередь Федерер сделал 13 эйсов, допустил 10 двойных ошибок, а также реализовал 3 брейк-поинта.

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За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Миллман поспорит с сербом Новаком Джоковичем, посеянным под шестым номером. US Open-2018 завершится 9 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль.

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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