Федерер вышел в четвертьфинал Wimbledon

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не отдал ни одного сета соперникам на пути в четвертьфинал Wimbledon.

Легендарный теннисист Роджер Федерер первым из участников нынешнего Wimbledon оформил выход в четвертьфинал турнира. Он шагает по турнирной сетке без потерь. Не отдал победы и французу Манарино – 6:0, 7:5, 6:4.

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По дороге в 1/4 финала Федерер победил свой же мировой рекорд, выиграв уже 176 матч на травяном покрытии.

Для фанатов большого Роджера феерическое выступление на Wimbledon уже давно не является откровением, чего не скажешь о поклонниках Кики Бертенс. Голландская теннисистка отправила домой уже вторую соперницу из топ-десять мирового рейтинга.

Вслед за Венус Уильямс, оружие неожиданно сложила и восьмая ракетка мира Каролина Плишкова – 6:3, 7:6.

Напомним, 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей престижных соревнований категории ITF, проходивших на кортах в Риме.