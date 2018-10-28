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      Феминизм – это справедливость: Меган Маркл выступила с эмоциональной речью в защиту женщин

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      Меган Маркл
      Меган Маркл / GettyImages

      Накануне королевская чета прибыла в Новую Зеландию в рамках 16-дневного тура по странам Содружества наций. Сегодня, 28 октября, жена британского принца Гарри Меган Маркл выступила с речью о правах женщин в Доме правительства Новой Зеландии.

      Герцоги Сассекские в сопровождении премьер-министра Новой Зеландии Джасинда Ардерна отправились на прием в Дом правительства, который организован по случаю 125-летия женского избирательного права в Новой Зеландии.

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      Для выхода Меган Маркл надела роскошное черное атласное платье от Gabriela Hearst. Дополняли образ босоножки на каблуках, черный клатч и лаконичные украшения. На мероприятии жена принца Гарри выступила с эмоциональной речью на тему феминизма и прав женщин.

      Достижения женщин в Новой Зеландии, которые боролись за свое право голоса и первыми в мире достигли этого, вызывают всеобщее восхищение. Женское избирательное право это феминизм. А феминизм это справедливость. Браво, Новая Зеландия, за то, что отстояли это право 125 лет назад, женщин, которые заслужили право голоса, и всех людей, которых это достижение вдохновило на новые поступки. Мы все глубоко благодарны вам,
      – заявила Меган Маркл.

      Речь Меган Маркл: смотрите видео


      ​Меган Маркл / Getty


      Меган Маркл / Getty

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Новая Зеландия Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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