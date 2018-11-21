Фернандо Алонсо последнюю гонку Формулы-1 проведет в специальном болиде: фото

В воскресенье, 25 ноября, состоится последний этап Формулы-1 в 2018 году – Гран-при Абу-Даби. Особым он будет для пилота McLaren Фернандо Алонсо.

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Двукратный чемпион мира (2005 и 2006 годов) проведет свою последнюю гонку в Формуле-1. В 2019 году испанец будет выступать в королевских гонках. Поэтому на его последнюю гонку McLaren представил специальную ливрею на болиде.

Отличаться болид будет тем, что на нем будут голубой, желтый и красный цвета, которые есть и на шлеме испанца. Также здесь будет логотип FA (Fernando Alonso).

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"Мы хотим, чтобы последний гран-при стал для него особым во всем. Это был один из способов, как мы могли отреагировать на событие. Мы тесно работали с Фернандо, а затем с FIA и Формулой-1, чтобы внести изменение в одну гонку. Они поддержали эту идею. Надеемся, этот уикенд для болельщиков Фернандо станет еще более эмоциональным благодаря этому", – заявил руководитель McLaren Зак Браун.

Напомним, Фернандо Алонсо заявил, что не будет выступать в Формуле-1 в 2019 году. вернется ли пилот в сезоне 2020 – пока неизвестно.