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      Фернандо Алонсо представил уникальный шлем для последней гонки в Формуле-1

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      Фернандо Алонсо
      Фернандо Алонсо / twitter McLaren

      В воскресенье, 25 ноября, пилот McLaren Фернандо Алонсо проведет последнюю гонку в Формуле-1. Это будет на гран-при Абу-Даби. На эту гонку испанец выйдет в специальном шлеме.

      Дизайн шлема Алонсо представил в twitter. Он выполнен в желтых, синих и красных цветах, которые соответствуют цветам региона Астурии на севере Испании, откуда сам Фернандо.

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      Стоит отметить, что гонку в Абу-Даби Алонсо проведет в болиде с особой ливреей. Ее тоже раскрасят в желтые, синие и красные цвета.

      Теги: Формула-1 Спорт
      Источник: 24 Канал
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