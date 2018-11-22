Фернандо Алонсо представил уникальный шлем для последней гонки в Формуле-1

В воскресенье, 25 ноября, пилот McLaren Фернандо Алонсо проведет последнюю гонку в Формуле-1. Это будет на гран-при Абу-Даби. На эту гонку испанец выйдет в специальном шлеме.

Дизайн шлема Алонсо представил в twitter. Он выполнен в желтых, синих и красных цветах, которые соответствуют цветам региона Астурии на севере Испании, откуда сам Фернандо.

Читайте также: Роберт Кубица возвращается в Формулу-1, он заменит россиянина Сироткина

Стоит отметить, что гонку в Абу-Даби Алонсо проведет в болиде с особой ливреей. Ее тоже раскрасят в желтые, синие и красные цвета.