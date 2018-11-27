ФФУ отменила награждение лучших игроков года из-за военного положения

Торжественная церемония награждения лучших игроков года "Футбольные звезды Украины-2018" была отменена Федерацией футбола Украины.

Причина переноса церемонии связана с введением военного положения в 10 областях Украины.

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Отмечается, что вместо 4 декабря, как было запланировано, вручения футбольных наград лучшим футболистам и функционерам по итогам 2018 года состоится в начале весенней части сезона.

Ранее стало известно, будут ли в Украине ограничивать проведения футбольный матчей из-за введения военного положения.

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