Внезапно изменил позицию: будет ли Фицо блокировать продажу словацкого оружия Украине

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо дал заднюю в своем обещании о предоставлении военной помощи Украине. Так, он пообещал не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам, в том числе и Украине.

Стоит отметить, что Фицо был ярым противником поставок оружия украинской армии. Однако из его решения следует, что позиция касалась только поставок оружия и боеприпасов со складов армии Словакии.

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Фицо дал заднюю в позиции по оружию Украине

Премьер Словакии подчеркнул, что лично он не будет препятствовать тому, чтобы словацкие компании поставляли свое оружие Украине.

Если компания хочет производить оружие и поставлять его куда-нибудь, конечно, никто не будет этому препятствовать,

– сказал словацкий премьер.

Кроме того, Фицо также пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Украине в гуманитарном плане. Он также подчеркнул, что словацкая сторона может помочь украинцам в медицинском плане или с ремонтом гражданских объектов.

"Я предполагаю, что одной из таких вещей может быть разминирование. Существует огромное количество заминированных территорий и неразорвавшихся боеприпасов", – рассказал он.

К тому же, новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк подчеркнул, что хочет пересмотреть некоторые из уже заключенных коммерческих контрактов на поставку оружия. В частности, Украина стремится получить словацкие гаубицы типа Zuzana-2, договоренность о которых была достигнута в 2022 году.

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