Второй Орбан: в Словакии лидер партии-победительницы Фицо подтвердил свою пророссийскую позицию

1 октября 2023, 19:31
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Источник:

Reuters

В Словакии на внеочередных парламентских выборах победила партия Smer-SD. Ее глава Роберт Фицо заявил, что сделает все возможное для "мирных переговоров" между Украиной и Россией.

Успех партии Smer-SD на выборах в Словакии в Украине восприняли скептически. Лидер партии Роберт Фицо своим первым заявлением по войне после победы доказал, что украинцы не ошибались.

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Говорит, что сделает "все" для "мира"

Фицо подчеркнул, что его позиция по Украине не изменилась. Напомним, что он:

  • выступает за приостановку военной помощи Украине;
  • против членства Украины в НАТО;
  • обещал продлить запрет на украинский агроимпорт.

Политик сказал, что готов оказывать нашему государству гуманитарную помощь, но решительно выступает против какой-либо помощи оружием.

Более того, он заявил, что сделает все, чтобы стимулировать переговоры между Украиной и Россией.

Если Smer предложат сформировать правительство… я сделаю все, в том числе и внутри Европейского Союза, чтобы мирные переговоры начались как можно скорее,
– подчеркнул Фицо.

Кроме того, партиец цинично отметил, что у Словакии и ее людей проблемы больше, чем в Украине.

Кто такой Роберт Фицо


Бывший премьер-министр Словакии с пророссийскими и антиукраинскими взглядами. Лидер левоцентристской партии, которая называется "Курс - социальная демократия" (Smer - sociální demokracia или Smer-SD).
Выступал против передачи Украине самолетов МиГ-29 от Словакии. Распространял кремлевские нарративы и врал, что войну на Донбассе в 2014 году якобы начала не Москва, а "украинские фашисты".

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Автор: Анастасія Колеснікова