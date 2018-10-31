ФИФА хочет увеличить количество участников Чемпионата мира 2022 в Катаре

В ФИФА рассматривают вариант, чтобы уже на Чемпионате мира по футболу, который в 2022 году примет Катар, выступало 48 сборных. Пока, по предварительным планам, сборных должно быть 32.

Соответствующую информацию озвучил президент ФИФА Джанни Инфантино. Он напомнил, что уже в 2026 году на чемпионате мира, который примут сразу три страны – Мексика, США и Канада, будет 48 команд.

"Мы увеличили число команд в финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Это нововведение вступит в силу в 2026 году. Случится ли это в 2022-м? Мы рассматриваем такой вариант. Если это возможно воплотить, то почему бы и нет", – заявил Инфантино.

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При этом он добавил, что такая тема уже обсуждается с организаторами ЧМ-2022 в Катаре.

Стоит отметить, что увеличение количества команд приведет и к изменению самого формата турнира и количества сборных в группах и самих групп, правила выхода в плей-офф и тому подобное.