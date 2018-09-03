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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года в мире: имена

27 Читати новину українською
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года в мире: имена

На сайте ФИФА обнародованы имена трех игроков, которые поборются за звание лучшего игрока мира. Все трое сыграли в финале Лиги чемпионов в Киеве. Один из них – в финале чемпионата мира 2018 года.

В тройку претендентов попали потругалець Криштиану Роналду, египтянин Мохамед Салах и хорват Лука Модрич. Последний, кстати, стал игроком года по версии УЕФА, лучшим игроком чемпионата мира и помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов, а сборной Хорватии дойти до финала на мундиале.

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Относительно Роналду эксперты отметили, что игрок выиграл лигу чемпионов с "Реалом", стал лучшим бомбардиром турнира с 15-ю голами, а также выиграл клубный чемпионат мира.

Салах в списке за то, что вывел "Ливерпуль" в финал Лиги чемпионов, а также забил 32 гола в Английской премьер-лиге, установив новый рекорд.

ФИФА объявит лучшего игрока 2018 года на церемонии в Лондоне 24 сентября. Учитываются выступления футболистов на уровне сборных и клубов с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018.

В 2016-м и 2017-м годах награду получал Криштиану Роналду, который опережал Месси, Гризманна и Неймара.

Теги: Криштиану Роналду Футбол ФИФА Спорт
Источник: 24 Канал
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