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Филатов: Рывок Днепра в рейтинге прозрачности власти – результат работы, которая будет продолжат

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Мэр Днепра Борис Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов

Днепр приложит все усилия, чтобы войти в топ-10 городов Украины, в которых деятельность власти открыта для жителей. Для этого есть политическая воля и команда, которая внедряет в городе современные цифровые решения, заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Как известно, недавно международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины, в котором Днепр за год сделал значительный рывок, поднявшись с 66 места на 20-ое. Это самый большой прогресс среди областных центров Украины.

Мы шли к этому три года. Тонны бумажных документов, переведенных в цифру, лучший зарубежный опыт, современные стандарты и технологии – все для удобства горожан и открытости процессов, связанных с властью. Есть еще над чем работать, и нам это по силам,
– заявил Борис Филатов.

Во время составления рейтинга эксперты учитывали прозрачность сфер ответственности городских советов, в частности, бюджетных процессов, социальных услуг, коммунальных предприятий, закупок, землепользования и тому подобное. По словам руководителя Тгапѕрагепсу International Ukraine Ярослава Юрчишина, потенциал Днепра не ограничивается вхождением в двадцатку самых открытых городов.

Со своей стороны Борис Филатов поблагодарил экспертов, которые высоко оценили работу команды муниципалитета.

"Transparency International – авторитетная в мире организация. Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие", – добавил мэр Днепра.

СправкаДнепр является одним из лидеров по внедрению электронного управления в Украине. Город ввел наибольшее количество электронных услуг, в частности, онлайн-очереди к врачу. Также в Днепре работает два ЦНАПы, создан портал открытых данных, сайт "Пространство самоуправления", что способствует деятельности ОСМД. Кроме этого, в городе запустили единый контакт-центр по коммунальным вопросам, который поможет оперативно решать проблемы горожан и контролировать качество работы коммунальных служб. В 2017 году по версии Open Data City Award Днепр был признан "Прорывом года" по объемам открытых данных. Сейчас город почти втрое увеличил количество наборов открытой информации – с 96-ти до 283.

Теги: Новости Украины Новости политики Борис Филатов Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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