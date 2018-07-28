Фильмы про летний отдых на выходные: трейлеры

Июль заканчивается, а вы еще не были в отпуске? Предлагаем вам подборку легких летних фильмов, которые не только порадуют глаз красивой картинкой, но и обязательно вдохновят на поездку к морю и натолкнут на новые планы, ведь впереди еще целый месяц летнего отдыха.

Когда на улице не жарко, а холодно, и выбегать из дома без зонтика бесполезно, тогда чего хочется только одного – пить вкусные напитки и просто отдыхать. А для создания особой атмосферы стоит включать фильмы о лете.

"Ускользающая красота"

Фильм Бернардо Бертолуччи, чрезвычайно летняя и глубокая мелодрама. Главная героиня фильма Люси Хэрмон, которую сыграла Лив Тайлер, приезжает из Америки в Италию, чтобы провести каникулы на вилле у друзей семьи, на фоне Тосканских холмов.

Читайте также: Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть на выходных: совет Маши Ефросининой

У 19-летней девушки есть два важных плана, которые она хочет осуществить: найти своего настоящего отца и лишиться девственности. Лента насыщена прекрасными видами на Центральную Италию, гарантирует хорошее настроение от просмотра, а также грусть по лету, которое вскоре будет подходить к концу.

Смотрите трейлер фильма:

"Унесенные"

Богатая супружеская пара Эмбер и Тони отправляется в путешествие по Средиземному морю с многочисленным обслуживающим персоналом. Однако между Эмбер и моряком Джузеппе возникает острая неприязнь друг к другу – стервозной богачке не нравится абсолютно все. Но судьба распоряжается таким образом, что они оказываются вместе на необитаемом острове. Эта история понравится поклонникам творчества Гая Ричи. Съемки фильма проходили на Сардинии и Мальте. Отметим, что это последний фильм с участием Мадонны.

Смотрите трейлер фильма:

"Роман с камнем"

Приключенческий фильм 1984 года с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в главных ролях. Мечтать о приключениях, сидя в своей нью-йоркской квартире конечно можно, а вот попасть в бешеный поток событий посреди Африки – это другое дело. Именно такая судьба выпала автору женских романов, с помощью нового приятеля, он поедет вызволять свою сестру и искать сокровища.

Смотрите трейлер фильма:

"Болото"

События фильма Лукреции Мартель происходят в жаркой Аргентине. Это история о трагикомической жизни буржуазной семьи, члены которой убивают время, ежедневно распивая алкоголь. Фильм необычайно легкий, а игра актеров искренняя и непринужденная, однозначно влюбит в это кинематографическое чудо.

Смотрите трейлер фильма: